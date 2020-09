Was hat es bloß mit diesem außergewöhnlichen Babynamen auf sich? Im April 2019 hatte Niall Horans (26) Ex für jede Menge Wirbel gesorgt: Brooke Vincent gab damals ihre Schwangerschaft bekannt. Im Dezember vergangenen Jahres war es dann so weit: Die heute 28-Jährige wurde zum ersten Mal Mutter. Die Brünette hat einen Sohn bekommen, dessen Name allerdings so einige Fans verwirrte...

Brookes kleiner Mini-Me hört auf den seltenen Namen Mexx. Was dahinter steckt, erklärte sie kürzlich im virtuellen Interview in der Talkshow Loose Women: Es sei vor allem die Bedeutung gewesen, die die werdenden Eltern überzeugt habe: "Wir haben herausgefunden, dass Mexx 'Der Größte' auf Niederländisch bedeutet und wir lieben es", gab die Verflossene des One Direction-Stars preis.

Und diese Namenswahl scheint sie nicht zu bereuen, wie sie weiter erklärte: "Es passt wirklich sehr zu ihm. Er hat so eine Mexx-ische Persönlichkeit." Vater des Kindes ist ihr Freund Kean Bryan. Mit dem 23-Jährigen ist sie bereits seit 2016 zusammen.

Instagram / brookelevivincent Brooke Vincent im August 2020

Instagram / kean8 Brooke Vincent und ihr Sohn

Instagram / brookelevivincent Kean Bryan, Mexx und Brooke Vincent

