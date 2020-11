Sie verliert definitiv keine Zeit! Erst vor wenigen Tagen stand bei Brooke Vincent und ihrer Familie ein ganz besonderes Highlight an: Ihr Sohnemann Mexx feierte seinen ersten Geburtstag. Doch die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der britischen Serie "Coronation Street" bekannt ist, hat noch weiteren Grund zur Freude: Wie sie nun in einem Interview enthüllt, wird ihr Sohn kein Einzelkind bleiben: Brooke ist nämlich wieder schwanger!

Ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes plaudert die 28-Jährige gegenüber OK! aus, dass sie und ihr Partner Kean Bryan wieder Eltern werden. In der fünften Woche hätten sie von der Schwangerschaft erfahren – mittlerweile sei Brooke schon im zweiten Trimester und das Baby soll im Frühjahr 2021 das Licht der Welt erblicken. Dass Brooke damit bald Mutter von zwei Kindern unter zwei Jahren ist, mache ihr aber keine Angst. Im Gegenteil. "Wir haben uns schon immer mehr Kinder gewünscht und wir wollten, dass sie nahe beieinander sind, also sind wir beide sehr glücklich", schwärmt die Schwangere.

Ob es wohl wieder ein Junge oder diesmal vielleicht ein Mädchen wird, soll bis zur Geburt in einigen Monaten topsecret bleiben. "Wir möchten es nicht wissen. Wir wollen uns überraschen lassen", gibt Brooke preis. Ihr sei es egal, welches Geschlecht Baby Nummer zwei habe – wichtig sei, dass es gesund ist: "Ich bin zufrieden mit dem, was mir gegeben wird."

Brooke Vincent mit ihrem Sohn Mexx

Brooke Vincent mit ihrem Partner Kean und Sohn Mexx

Brooke Vincent und ihr Sohn Mexx

