Baby-Freuden bei Brooke Vincent! Bis zum Jahr 2014 war die Brünette in den Schlagzeilen, weil sie mit dem One Direction-Star Niall Horan (26) turtelte. Mittlerweile ist die 27-Jährige zwar an einen anderen Mann vergeben, für jede Menge News sorgt die Schauspielerin aber dennoch: Seit April ist bekannt, dass sie ein Baby erwartet – jetzt ist sie bereits zum ersten Mal Mutter geworden!

Die frohe Botschaft gab sie nun auf ihrem Instagram-Account bekannt: Der Beitrag zeigt einen schwarzweißen Schnappschuss, auf dem ihr Spross passenderweise ihre "Baby B"-Kette berührt. Noch rührender als das erste Foto ihres Kindes ist höchstens die Bildunterschrift: "Am Mittwoch, dem 23. Oktober um 8:14 Uhr kam unser Baby Boy zur Welt. Mexx S J Bryan, du machst uns komplett", freute sich die überglückliche Neu-Mama.

Vater ihres Sohnemanns ist Fußballer Kean Bryan. Mit ihm soll sie seit über zwei Jahren auf Wolke sieben schweben. Die Familienplanung hatten die zwei zwar erst kurz vor ihrer Schwangerschaftsverkündung in Angriff genommen – konnten diesen Wunsch aber ganz offensichtlich ohne jede Verzögerung umsetzen!

Instagram / brookelevivincent/ Brooke Vincent und ihr Sohn Mexx

Instagram / brookelevivincent/ Brooke Vincent und Kean Bryan

Instagram / brookelevivincent/ Kean Bryan und sein Sohn Mexx

