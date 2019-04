Was für ein emotionaler Abend für Pietro Lombardi (26)! Der Entertainer startete seine Karriere 2011 als DSDS-Gewinner der achten Staffel. Bei der diesjährigen 16. Staffel des Erfolgsformats ist der Sänger Teil der Jury, die mit Musik-Ikone Xavier Naidoo (47), Tänzerin Oana Nechiti (31) und Pop-Titan Dieter Bohlen (65) wie immer prominent besetzt ist. Am vergangenen Samstag ging die erste Live-Show über die Bühne, bei der auch Pietro einst performte! Im Promiflash-Interview verrät der gebürtige Karlsruher, wie die Rückkehr in das Kölner Studio für ihn war!

Pietro sorgte am Samstag für mächtig gute Laune bei den Zuschauern – mal mit Thomas Anders-Perücke, mal mit seinen selbstironischen Bemerkungen. Doch wie war der Abend für Pietro? "Es war sehr emotional für mich, weil ich immer darauf gewartet habe, dass sie jetzt kommt ‘und Pietro Lombardi’ sagt und dann komme ich raus und fange an zu singen. Ich kann es gar nicht beschreiben – es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl", gestand der Musiker im Gespräch mit Promiflash.

Hat die Live-Show bei Pietro also alte Erinnerungen geweckt? "Ja, ich habe mich die ganze Zeit an meine Zeit zurückerinnert – wie gesagt, ich war hier, ich kann mitfühlen und ich bin einfach stolz, ein Teil dieser Reise zu sein", erzählt der 26-Jährige. Bislang war "Deutschland sucht den Superstar" auch in diesem Jahr wieder mega erfolgreich und räumte mit über zwei Stunden reiner Sendezeit die besten Einschaltquoten des TV-Abends ab.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi 2014 beim "Deutschland sucht den Superstar"-Konzert in Wien

Getty Images Pietro Lombardi bei der ersten "DSDS"-Live-Show als Juror

