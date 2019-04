Sie ist die Schönste im ganzen Land! Nadine Berneis ging im Februar bei der Wahl zur Miss Germany als Siegerin hervor. Für die Stuttgarterin ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Um ihren Aufgaben und Pflichten als Schönheitskönigin gerecht zu werden, nimmt sie sich jetzt sogar ein Jahr Auszeit von ihrem Beruf als Polizistin. Nun hat Nadine Promiflash verraten, dass sie ihren Job als Polizeibeamte aber niemals aufgeben werde!

"Ich würde zumindest nicht komplett aufhören – aber vielleicht als Teilzeit arbeiten", sagte die frischgebackene Schönheitskönigin im Interview auf der Beauty-Convention Glow by dm. Sie wolle auf jeden Fall wieder in ihren alten Job zurück. Ihre Kollegen auf der Wache seien begeistert von ihrem Erfolg. "Die haben sich echt gefreut und sind super-stolz auf mich", meint Nadine. Sie hätten ihr sogar einen roten Teppich ins Revier ausgerollt und Konfettibomben gezündet. Auch ihr Chef sei ein großer Rückhalt für sie. "Er steht hinter mir. Das bestärkt mich natürlich, in dem was ich mache", ergänzt die 28-Jährige.

Obwohl die Misswahl erst ein paar Wochen her ist, habe sie mittlerweile doch schon realisiert, welchen Titel sie da nun trage. "Ich habe seit Februar schon so viel erlebt, dass es sich anfühlt, als wäre ein halbes Jahr vergangen", sagt die Beauty.

