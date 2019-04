Seit einigen Wochen laufen die neuen Folgen von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" wieder im TV. Vor allem Mädels dürfte das freuen, denn sie können endlich Mädchenschwarm Lukas, gespielt von Stefan Jankovic (21), an den Fernsehbildschirmen abermals anschmachten. Doch wie sieht es privat bei dem Schauspieler aus – vergeben oder Single? Im Promiflash-Interview löst Stefan jetzt das Rätsel um seinen Beziehungsstatus auf!

Am Rande der Glow by dm traf Promiflash den Jungschauspieler und hakte mal genauer nach, wie es beziehungstechnisch bei dem TV-Schnuckel aussieht. "Ich habe keine Freundin. Ich bin also noch frei verfügbar", gab der 21-Jährige offen zu. Derzeit stehe für Stefan die aktive Partnersuche nicht auf dem Plan, da er ziemlich viel arbeite und somit nicht genug Zeit finde: "Ich lasse das Schicksal für mich entscheiden."

Dennoch hat er genaue Vorstellungen davon, wie er einmal seiner Traumfrau begegnen möchte. "Ich bin ein Fan davon, Leute im echten Leben kennenzulernen", erzählte er im Gespräch weiter. Von seiner potenziellen Freundin würde sich der Serien-Liebling wünschen, dass sie ebenfalls in Köln wohnt.

RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Promiflash Stefan Jankovic, "Krass Schule – Die jungen Lehrer"-Darsteller

WENN.com Jennifer Lopes di Gaspare, Stefan Jankovic und Pia Tillman, "Krass Schule"-Darsteller

