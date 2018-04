Sie begeistert bald wieder als Soap-Star! Pia Tillmann wurde durch ihre Rollen in den RTL II-Formaten Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 zum absoluten TV-Liebling. 2015 kehrte die Blondine den Scripted-Reality-Shows dann den Rücken: Sie konzentrierte sich lieber auf die Gründung einer kleinen Familie mit ihrem Ehemann Steffen Donsbach – die beiden sind mittlerweile glückliche Eltern eines Sohnes. Für ein neues Serien-Projekt wagt sich die Beauty nun zurück vor die TV-Kameras – als sexy Referendarin!

In der Vorabend-Serie "Krass Schule – Die jungen Lehrer" (ab dem 30. April 2018, montags bis freitags ab 17:00 Uhr auf RTL II) spielt Pia die Hauptrolle: Lehrer-Anwärterin Sara Schäfer. Sie befindet sich in ihrer Ausbildung zur Pädagogin für Gesamtschulen. Nachdem sie von ihrem Ex-Verlobten René kurz vor der Hochzeit betrogen worden ist, flieht sie prompt von Hamburg nach Köln – und muss an ihrer neuen Schule mit aufmüpfigen Teenies, fiesen Intrigen und verbotenen Liebschaften kämpfen.

Den Part ihres hinterhältigen Ex-Freundes übernimmt ebenfalls kein Unbekannter: Mr. Rheinland-Pfalz, Marco Cerullo (29), feiert sein Schauspiel-Debüt. 2017 versuchte der Hottie sein Glück in der TV-Kuppelshow Die Bachelorette – konnte jedoch nicht das Herz von Jessica Paszka (28) erobern.

RTL II Der Cast von "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

RTL II Die Rollen Jan und Sara aus "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram/marcocerullo_official Marco Cerullo, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

