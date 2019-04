Diese Nachricht hatte die Musikwelt in eine Schockstarre versetzt: Nipsey Hussle (✝33) wurde am 31. März vor seinem Modeladen in Los Angeles erschossen! Sein tragischer Tod hat ein tiefes Loch im Leben seiner Angehörigen hinterlassen. Seine Freundin Lauren London versucht seitdem, den schmerzlichen Verlust zu verarbeiten. Doch Kodak Black brachte ihr wenig Einfühlungsvermögen entgegen: Der Rapper nutzte den Trauerfall schamlos aus, um im Netz sein Glück bei der Hinterbliebenen zu versuchen.

Während eines Live-Videos auf Instagram verkündete der 21-Jährige, dass Lauren ja jetzt Single wäre. "Ich werde der beste Mann sein, der ich für sie sein kann", erklärte der Musiker. "Ich gebe ihr ein ganzes Jahr. Sie könnte ein ganzes Jahr brauchen, um ihm nachzuweinen", ergänzte er. Lauren könne ihn jederzeit anrufen. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten: Mehrere Radiostationen erklärten nach seinem unangemessenen Flirtversuch, Kodaks Musik nicht mehr spielen zu wollen, verschiedene Rapper sprachen sich zudem gegen ihn aus, darunter Tank, T.I. und The Game (39).

Inzwischen hat sich Kodak für die Anmache zumindest ansatzweise entschuldigt. In einem weiteren Instagram-Live-Video sagte er, dass es ihm leid tue, falls er Lauren "in irgendeiner Art und Weise" respektlos behandelt habe. Die Schauspielerin war mehrere Jahre mit Nipsey liiert gewesen. Im August 2016 kam der gemeinsame Sohn zur Welt.

