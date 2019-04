Seit über zehn Jahren sind die Kardashian-Jenners ein fester Bestandteil der Reality-TV-Branche. Mit eigenen Parfums, Bekleidungs-Marken und Kosmetik-Imperien gehören sie zu den reichsten Familien der USA. Doch wodurch wurde der Clan überhaupt bekannt? Daran erinnerte nun Khloe Kardashian (34): Die Unternehmerin bedankte sich Khloe frech bei ihrer Schwester Kim Kardashian (38) – und zwar dafür, dass diese 2007 mit ihrem damaligen Freund Ray J (38) vor der Kamera Sex hatte und damit die Karriere der gesamten Familie ankurbelte!

2018 hatten die Kardashian-Jenners für ihre Reality-Show Keeping up with the Kardashians den MTV Movie & TV Award gewonnen, den Khloe nicht entgegennehmen konnte. In der Episode vom achten April überreichte Mutter Kris Jenner (63) ihr diesen nun – und Khloe brach in künstliche Tränen aus. Sie erklärte sarkastisch: "Das ist alles so ein großer Druck. Ich würde gern meinem Herrn und Retter danken – und Kimberley, dafür, dass sie vor der Kamera Sex hatte." Kim war vor ihrem Sextape in Hollywood in erster Linie als Paris Hiltons (38) beste Freundin bekannt gewesen – doch das Video verschaffte ihr viel Aufmerksamkeit und im selben Jahr startete dann auch KUWTK.

Obwohl der skandalöse Vorfall bereits Jahre zurückliegt, kommt das Sextape der inzwischen 38-Jährigen immer wieder zur Sprache. Auch ihren vier Kindern dürfte Kim irgendwann noch eine Erklärung geben müssen, wie sie so berühmt wurde. Im Januar verriet sie bei Watch What Happens Live with Andy (50) Cohen diesbezüglich: "Ich denke, ich werde einfach super-ehrlich und offen mit ihnen sein."

