Diese Bachelor-Beauty hat Großes vor! Seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow ist Jennifer Lange zu einer gefragten Influencerin aufgestiegen. Dennoch steht die Auserwählte des amtierenden Rosenkavaliers Andrej Mangold (32) mit beiden Beinen im Leben. Genauso vernünftig wie sie selbst sind auch ihre Zukunftspläne, denn Jenny sehnt sich nach einer Karriere abseits des Rampenlichts. Promiflash verriet sie nun: Sie würde sogar gerne wieder studieren!

Während ihres ersten Pärchenurlaubs mit Andrej in Ischgl plauderte die Zumba-Trainerin aus: "Über das Gesundheitsmanagement, dass ich mich da einfach noch ein bisschen weiterbilde, meinen Master vielleicht mache, darüber habe ich auch schon nachgedacht." Was ihre Leidenschaft als Tänzerin und bisherige Tätigkeit im Gesundheitswesen angeht, stehe sie seit ihrem Umzug nach Bonn, der Wahlheimat ihres Freundes, in Verhandlungen. Obwohl sie und Andrej die vielen neuen Möglichkeiten schätzen und gerne entgegennehmen, sei es ihnen beiden wichtig, ihre Passionen nicht zu vernachlässigen.

Auch in ihrer Instagram-Story untermalte Jenny, wie sehr sie ihr duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement erfüllt habe. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit habe sie sogar mit viel Begeisterung ein eigenes Experiment durchgeführt. Erinnerungen, die bei ihr nun offensichtlich Lust auf weitere wissenschaftliche Herausforderungen wecken!

