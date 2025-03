"Erfolgsmoment": Jennifer Lange meditiert mit ihrem Sohn

Jennifer Lange (31) genießt die Zeit mit ihrem im September 2024 geborenen Sohn Anton in vollen Zügen. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt einen ganz besonderen Moment aus ihrem Alltag als Mama. Bei einem Spaziergang im Park hielt Jennifer inne, um mit ihrem kleinen Sohn zu meditieren. "Ich hab mich hier mit ihm hingestellt. Er ist im Kinderwagen, ich bin zu ihm runtergegangen und habe einfach diesen wunderschönen Moment mit ihm zusammen wahrgenommen", berichtete sie. Die Influencerin sprach ihm eine Meditation vor, die ihn die Geräusche und Gerüche der Natur erleben ließ. Das Ergebnis: Anton schlief tiefenentspannt ein. Für Jennifer ein wahrer "Erfolgsmoment".

Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin blüht in ihrem Dasein als Mama offenbar total auf. Erst vor wenigen Wochen verriet Jennifer, dass sie und ihr Ehemann Darius Zander (41) weiteren Nachwuchs planen. "Wir lieben es mit unserem kleinen Wurm, und wenn er weiterhin so schnell wächst, müssen wir ein weiteres machen!", betonte die 31-Jährige.

Nach ihrer Trennung von Andrej Mangold (38) im November 2020 fand Jennifer kurz darauf ihr privates Glück in Darius. Im Mai vergangenen Jahres ging der Sänger vor der ehemaligen Bachelor-Kandidatin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Am 09. August 2024 war es dann endlich so weit: Die hochschwangere Jennifer und ihr Liebster gaben sich in einer intimen Zeremonie das Ja-Wort.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange mit ihrem Sohn Anton

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Social-Media-Stars

