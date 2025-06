Anstehender Umzug stimmt Jennifer Lange ganz emotional

Jennifer Lange (31) steht momentan vor einem besonderen Lebensabschnitt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Darius Zander (41) und ihrem kleinen Sohn Anton wagt sie einen Umzug, der sie emotional sehr bewegt. In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Fans daran teilhaben: "Ich musste gestern total weinen, weil ich dachte, dass wir nie wieder in seiner Geburtswohnung schlafen oder dort sein würden." Zu den bewegenden Worten teilte sie ein Foto, das Anton vor einem Bett ohne Matratze zeigt.

Die 31-Jährige verbindet viele bewegende Erinnerungen mit der alten Wohnung. Von der aufregenden Zeit ihrer Schwangerschaft bis hin zu den ersten Wochen mit Baby Anton war das Zuhause ein zentraler Ort für sie. "Es kommen gerade viele Erinnerungen hoch – von Schwangerschaft bis Wochenbett", erklärte Jennifer weiter und fügte hinzu, dass die Wohnung trotz derselben Räumlichkeiten plötzlich etwas anders wirke. Offenbar fällt es der kleinen Familie nicht leicht, dieses Kapitel hinter sich zu lassen, obwohl ein spannender Neubeginn in der neuen Wohnung bevorsteht.

Jennifer wurde einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme an der Realityshow Der Bachelor bekannt und hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie bei all ihren Höhen und Tiefen unterstützt. Mit Darius, der als Singer-Songwriter bekannt ist, hat sie vor einiger Zeit ihr privates Glück gefunden. Ihre Fans freuen sich darauf, sie auch im neuen Zuhause weiter begleiten zu dürfen und blicken mit Spannung auf die nächsten Kapitel in Jennifers Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange mit ihrem Sohn Anton

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Social-Media-Stars