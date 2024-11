Jennifer Lange macht ihrem Baby eine süße Liebeserklärung

Seit drei Monaten ist Jennifer Langes (31) Sohn Anton schon auf der Welt – diesen Meilenstein feierte die Neu-Mama nun zusammen mit ihrem Mann Darius Zander (40). Sie teilte ein Video mit ihren Instagram-Followern, in dem die dreiköpfige Familie zusammen zu sehen ist. Zuerst reiben nur Jennifer und Darius glücklich lächelnd über ihren Babybauch und drehen sich von der Kamera weg. Dann kehren sie sich gemeinsam wieder zum Zuschauer hin, wobei die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Anton im Arm hält. Ihr Partner küsst erst den Kleinen auf die Stirn, dann seine Ehefrau, während diese bis über beide Ohren strahlt. Das Video betitelte sie mit rührenden Worten: "Wir lieben dich unendlich."

Unter dem Beitrag erzählte die 31-Jährige noch mehr über ihre und Darius' erste drei Monate als junge Eltern und beschrieb, für ihren Sohn verantwortlich zu sein, als "größte Aufgabe" in ihrem Leben. "Eine Aufgabe, der wir uns manchmal nicht gewachsen fühlen. Eine, mit der wir wachsen", fügte Jennifer hinzu. Trotzdem empfinde sie nichts als Dankbarkeit für ihren kleinen Sohnemann: "Danke, dass du in unserem Leben bist und uns so viel Liebe, Freude und Bedeutung schenkst." Die Fans waren begeistert von dem Clip und teilten ihre eigenen Erfahrungen als Eltern. "So ein schönes Reel und so eine schöne Familie", schwärmte auch eine Followerin.

Anton kam am 2. September in einer Hausgeburt im Schlafzimmer des Paares zur Welt. Mit den Worten "Da bist du, unser kleines Wunder" verkündeten Jennifer und Darius die Nachricht auf ihren Social-Media-Profilen. Die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) und der Sänger sind seit 2021 ein Paar und heirateten in diesem Jahr. Am 9. August traten die beiden dann, weniger als einen Monat bevor ihr Sohn das Licht der Welt erblickte, vor das Standesamt und gaben sich in einer privaten Zeremonie das Jawort.

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

Instagram / skyjetter Jennifer Lange und Darius Zander, August 2024

