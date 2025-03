Nach Sohn Anton: Will Jennifer Lange bald ein zweites Kind?

Jennifer Lange (31) ist noch nicht fertig mit ihrer Familienplanung! In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der ehemaligen Der Bachelor-Gewinnerin und ihrem Ehemann Darius Zander (41) wissen, ob sie sich ein weiteres Kind wünschen. Ihre Antwort fiel überraschend direkt aus. "Wir lieben es mit unserem kleinen Wurm, und wenn er weiterhin so schnell wächst, müssen wir ein weiteres machen!", betonte die Influencerin. Dazu postete sie ein niedliches Bild ihres Mannes, der mit Söhnchen Anton auf einer Decke spielt.

Wenn sich die 31-Jährige und ihr Mann dazu entscheiden, ein weiteres Kind zu bekommen, werden sie ihre Community sicherlich wieder auf ihren Weg mitnehmen. Auf Social Media teilt die stolze Mama nämlich schon lange regelmäßig Updates – erst während ihrer Schwangerschaft und nun auch von ihrem Alltag mit Baby Anton. Über die Geburt sprach sie ebenfalls offen: In einem langen Video erklärte sie, dass sie ihren Sohn eigentlich in einem Geburtspool in ihrem Wohnzimmer gebären wollte, doch es wurde schließlich doch das Schlafzimmer. Sie habe zwar starke Schmerzen gehabt, aber alles in allem sei es eine gute Erfahrung gewesen: "Es war eine komplikationsfreie Hausgeburt. Der Kleine hatte die ganze Zeit über super Herztöne und war entspannt."

Jennifer war 2019 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekanntgeworden, wo sie um das Herz von Bachelor Andrej Mangold (38) gekämpft und im Finale von ihm die letzte Rose bekommen hatte. Nach der Trennung fand sie in Darius 2021 einen neuen Partner, mit dem ihr Liebesglück nun perfekt ist. Kurz nachdem sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, hielt der Songwriter um die Hand seiner Partnerin an – und geheiratet wurde wenige Wochen vor der Geburt ihres kleinen Wunders.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander mit ihrem Baby im Dezember 2024

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Social-Media-Stars

