Fitness trotz Baby: Neumama Jennifer Lange erntet Kritik

Jennifer Lange (31) ist vor knapp zwei Monaten das erste Mal Mutter geworden. Auch, wenn sie jetzt einen Säugling Zuhause hat, ist es der Sport- und Gesundheitsexpertin extrem wichtig, ihren sportlichen Lifestyle beizubehalten. Ihren kleinen Sohn nehmen die Influencerin und ihr Mann Darius Zander (40) auch einfach mal mit ins Gym – und halten das in einem Video auf Instagram fest. Bei den beiden klappt es laut Jennifer unglaublich gut, Fitness in ihren Alltag mit Baby zu integrieren. Bei ihren Fans stößt die Einstellung der frisch gebackenen Eltern auf absolutes Unverständnis. "Ganz schön Oberwasser für eine Neu-Mama. Kann sich (leider) noch ändern. Ich finde, ihr redet unfassbar überheblich. [...] Du kannst mit Kind rein gar nichts erzwingen", übt eine Nutzerin harte Kritik.

Unter ihrem Video schildert Jennifer ihre Sicht der Dinge: "Immer wieder habe ich Nachrichten bekommen wie: 'Ich bin mal gespannt, ob du mit Baby immer noch so sportlich bist.' Und ich kann euch sagen: Meine Motivation ist sogar noch gewachsen." Ihr sei es nicht nur wichtig, eine "fitte Mama" zu sein, sondern im Sport einen Ausgleich zum Alltag zu finden. "Wir glauben fest daran: Wenn man etwas wirklich will, lässt es sich (auch mit Baby) umsetzen", fügt sie hinzu. Worte, mit denen sie wohl eigentlich motivieren wollte, treffen auf Unverständnis. Viele weitere Follower regen sich über ihre Worte auf. "Ich möchte daran erinnern, dass viele Eltern beide normal arbeiten. Das auch mal zu unterschiedlichen Zeiten und/oder am Wochenende", "geht leider nicht immer, vor allem wenn man nicht vom Handy aus arbeitet und der Mann 40 Stunden in der Woche weg ist" und "kommt schon sehr erniedrigend rüber" sind nur kleine Auszüge aus vielen negativen Kommentaren.

Die 31-Jährige zieht ihren Lifestyle jedenfalls voll und ganz durch. Ihre Disziplin sieht man ihr nur wenige Wochen nach der Geburt auch schon deutlich an. Ende vergangenen Monats zeigte sie auf einem Bild bei Instagram ihren After-Baby-Body. Kaum zu glauben, aber die ehemalige Bachelor-Siegerin hat bereits wieder einen Sixpack! In einer Sportleggins und Sport-BH posierte Jennifer vor dem Spiegel und präsentierte dabei stolz ihre stählernen Bauchmuskeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige