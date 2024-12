Jennifer Lange freut sich über erstes Weihnachten zu dritt

Für Jennifer Lange (31) und ihren Mann Darius Zander (40) ist es in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachten: Sie feiern das erste Mal gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn als kleine Familie. In ihrer Instagram-Story teilt die Sportskanone nun ein süßes Video, auf dem sie zusammen den Weihnachtsbaum in ihrer Wohnung schmücken. "Letztes Jahr wussten wir noch nicht, dass wir dieses Weihnachten das erste Mal zu dritt sein werden", schreibt sie emotional dazu. Den Einblick in ihre Vorbereitungen rundet sie noch mit einem süßen Familienfoto ab: Jenny hält ihren kleinen Schatz im Arm, während Darius liebevoll den Arm um die beiden legt. Im Hintergrund blitzt der frisch geschmückte Christbaum hervor.

Das erste Mal mit Baby die Feiertage zu verbringen, ist für jede Neu-Mama wohl etwas ganz Besonderes. Die Geburt des kleinen Anton vergangenen September war wahrscheinlich das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt. Die vergangenen Monate mit Säugling waren turbulent, trotzdem schweben sie voll und ganz im Babyglück. "Danke, dass du in unserem Leben bist und uns so viel Liebe, Freude und Bedeutung schenkst", schwärmte die 31-Jährige im November unter einem Video auf Social Media, in dem sie die ersten drei Monate ihres Sohnes feierte.

Im Februar dieses Jahres überraschte das Influencer-Paar seine Fans mit den frohen Neuigkeiten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) und der Musiker sind bereits seit Mai 2021 ein Paar. Noch vor der Geburt ihres Sohnes machten sie ihre Liebe ganz offiziell und feierten im vergangenen August ihre standesamtliche Hochzeit.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Social-Media-Star

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander, Social-Media-Stars

