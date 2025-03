"Schon 10,5 Kilo": Neu-Mama Jenni Lange gibt ein Baby-Update

Im September vergangenen Jahres wurde Jennifer Lange (31) das erste Mal Mama. Ihr Leben hat sich seitdem ganz schön verändert: Der Mittelpunkt ist nun ihr kleiner Anton. In ihrer Instagram-Story meldet sich die einstige Bachelor-Kandidatin jetzt von einem Kinderarzttermin und verrät: Ganz so klein ist er gar nicht mehr, zumindest nicht laut der Zahl auf der Waage. "Unser 'Kleiner' wiegt jetzt einfach schon 10,5 Kilo", verkündet sie selbst ganz verblüfft und fügt mit einem lachenden Emoji hinzu: "Ich schwöre, ich gebe ihm nur Muttermilch."

Über zehn Kilogramm ist in der Tat ein stolzes Gewicht für ein knapp sechs Monate altes Baby. Die Muttermilch scheint Jennis Kind wohl besonders zu schmecken. Da lohnt es sich auch, dass die Neu-Mama fleißig trainieren geht und wohl schon wieder genauso fit ist wie vor ihrer Schwangerschaft: Ein paar Story-Sequenzen zuvor verriet sie nämlich, dass sie es nach wie vor liebe, ihr Kind in der Trage vor ihrem Bauch zu tragen. "Bei so einem Propper muss man auch viel trainieren", bestätigt die Influencerin mit einem Augenzwinkern.

Die Fitness-Liebhaberin scheint in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufzugehen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Darius Zander (41) genießt sie das Familienglück in vollen Zügen. Als ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram von ihr wissen wollte, ob sich das Paar denn noch weiteren Nachwuchs wünsche, musste Jennifer auch gar nicht lange überlegen. "Wir lieben es mit unserem kleinen Wurm und wenn er weiterhin so schnell wächst, müssen wir ein weiteres machen", bestätigte die TV-Bekanntheit.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im März 2025

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im November 2024

