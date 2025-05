Wiegt nur 56 Kilo: Jennifer Lange möchte unbedingt zunehmen

Reality-Star Jennifer Lange (31) schockierte ihre Fans mit einer überraschenden Enthüllung: Nach ihrem Mallorca-Urlaub mit Ehemann Darius Zander (41) und Sohn Anton zeigte die Waage ein ungewöhnlich niedriges Gewicht. In einer Instagram-Story verriet sie, dass sie mit ihren 56 Kilogramm so leicht wie nie zuvor sei. Auch wenn sie betonte, dass dieses Gewicht noch im Rahmen liege, setzt sich die Wahl-Kölnerin nun das Ziel, in den kommenden Wochen mit gezielten Maßnahmen Kilos zuzulegen.

Jennifer erklärte außerdem, dass sie ihre Fitnessroutine wieder aufnehmen möchte – nicht nur, um ihr Gewicht zu steigern, sondern auch, um Muskeln aufzubauen und sich insgesamt fitter und stärker zu fühlen. "Ich habe das viel zu lange vernachlässigt", gestand sie offen ihrer Community und kündigte an, ihre sportliche Veränderung auf Instagram zu dokumentieren. Neben Tipps und Tricks will sie ihre Fans auf dieser Reise mitnehmen und sie dazu motivieren, ihre eigenen Ziele zu verfolgen.

Die ehemalige Gewinnerin der Show Der Bachelor, die zuvor durch ihre durchtrainierte Figur auf sich aufmerksam gemacht hatte, hat bereits bewiesen, wie schnell sie ihren Körper wieder in Form bringen kann. Nach der Geburt ihres Sohnes Anton im September präsentierte sie sich schon kurze Zeit später mit beeindruckenden Bauchmuskeln. Dass sie nun erneut an ihrer Bestform arbeitet, zeigt, wie diszipliniert und engagiert die Reality-Darstellerin in Sachen Fitness ist. Privat scheint sie mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn das große Glück gefunden zu haben – ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sie die Herausforderungen der kommenden Wochen meistert.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und Darius Zander mit ihrem Baby im Dezember 2024

