Volle Kraft voraus! Seit Ende Januar steht fest, dass Florian Silbereisen (37) an Bord der MS Amadea gehen wird. Der Schlagerstar tritt in der beliebten TV-Serie Das Traumschiff als Kapitän in die Fußstapfen von Sascha Hehn (64). Jetzt muss Florian seine Alltagskleidung erst einmal gegen eine Uniform eintauschen. Der Grund: Am Freitag haben die Dreharbeiten der neuen Folgen mit Flori als Schiffsführer begonnen.

Wie Bild berichtet, stand der 37-Jährige nun erstmals als Kapitän Max Parger vor der Kamera – natürlich mit standesgemäßer Kapitänsmütze. Selbige hatte Sascha im Mai 2018 abgelegt. Die Episoden mit Käpt'n Flori werden allerdings nicht vor Ende des Jahres im TV ausgestrahlt, da der Deal mit ihm erst kurz vor Drehbeginn zustande kam.

Die Fans dürfen noch ein weiteres neues Crew-Mitglied begrüßen. Sarah Lombardi (26) verkündete überraschend auf ihrem Instagram-Account: "Sooo, Leute, ich werde fürs Traumschiff drehen!" Welche Rolle sie spielen wird, hat sie nicht verraten. Freut ihr euch schon auf die Folgen mit Florian und Sarah? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Florian Silbereisen im März 2015 in Magdeburg

Getty Images Florian Silbereisen im November 2013 in München

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi im April 2019

