Neue Erkenntnisse im Todesfall um Clark Gables (✝59) Enkel! Am 22. Februar wurde der nach seinem Großvater benannte Clark Gable III. im Alter von gerade einmal 30 Jahren tot aufgefunden – seine Verlobte fand den Fernsehmoderator bewusstlos in seinem Bett und verständigte den Notarzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde er schließlich für tot erklärt. Doch was war die Todesursache?

Laut dem Autopsie-Bericht aus Dallas County, Texas, der TMZ vorliegt, verstarb Clark James Gable an einer Medikamenten-Überdosis. In seinem Blut wurden Fentanyl, Oxycodon und Alprazolam gefunden. Letzteres ist auch unter dem Namen Xanax bekannt – ein berüchtigtes Mittel gegen Angststörungen, das abhängig macht. Der Gerichtsmediziner stellte zudem fest, dass Clark definitiv ein Alkohol- und Drogenproblem gehabt hätte.

Seine bewegte Vergangenheit, in der er Suchtmittel missbraucht habe, soll auch Grund für das schlechte Verhältnis zu seinem Vater John gewesen sein. Nach dem Bekanntwerden der Todesnachricht um den 30-Jährigen soll sein Papa äußerst ungewöhnlich reagiert und sich auch geweigert haben, für dessen Beerdigung aufzukommen.

Getty Images Clark Gable, Schauspieler

Getty Images John Clark Gable in Los Angeles

Getty Images John Clark Gable mit seiner Frau Lexe



