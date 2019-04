Hat Eric Nam für seine Karriere alles hinter sich gelassen? Der Sänger ist in Südkorea ein Star, wo er in der K-Pop-Szene große Erfolge feiert. Bald kommt der gebürtige US-Amerikaner aus Atlanta auch nach Europa, um hier auf Tour zu gehen. Doch geplant hatte er seine Bühnenkarriere ganz anders. Jetzt erzählt er: Für den großen Erfolg war der US-Markt aber einfach noch nicht bereit, weswegen der 30-Jährige sein Geburtsland verlassen musste.

"Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich wirklich eine Wahl hatte", erzählt der Eric im Interview mit der britischen Daily Mail. In den Staaten hätte er mit seinem asiatischen Aussehen etwas Besonderes sein können, in Korea sähe er aus wie jeder andere. Aber genau deswegen war sein Weg auf dem koreanischen Markt einfacher. Die Musiklabels in den USA "waren nicht gewillt, und sind wahrscheinlich immer noch nicht bereit, in ein asiatisches Gesicht zu investieren", erzählt der erfolgreiche Sänger.

Eric startete seine Karriere mit Coversongs auf YouTube, bevor die Munhwa Broadcasting Corporation, eine der größten Rundfunkanstalten in Südkorea, auf seine Stimme aufmerksam wurde. Sofort setzte er sich in ein Flugzeug, das in die Heimat seiner Eltern flog, nahm dort unter anderem an einer Talentshow teil und startete damit seine Karriere, weit weg von dem Ort, an dem er aufgewachsen ist.

Splash News Eric Nam in Taiwan, China

Splash News Eric Nam mit Fans auf der Bühne

Splash News Eric Nam, Sänger

