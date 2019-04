Für einen Promi-Kandidaten ist Get the Fuck out of my House schon wieder vorbei! In dem TV-Format müssen es gerade über 100 Kandidaten auf engstem Raum miteinander aushalten. Zu den wagemutigen Mitbewohnern gehören auch Promis wie Martin Kesici (45), Saskia Atzerodt (27), Micaela Schäfer (35) und Mike Heiter. Einer dieser VIP-Bewohner musste die Show nun aber bereits verlassen: Für Natalia Osada (28) ist "Get the Fuck out of my House" vorbei!

Die Adam sucht Eva-Blondine hatte schon lange Probleme in dem TV-Knast. Die Challenges, aber auch die vielen Lästereien ihrer Konkurrenten machten der TV-Beauty von Anfang an zu schaffen. Als Hauschef Antonio sie jetzt in der zweiten Folge bereits vor die Tür setzte, war Natalia also geradezu erleichtert: "Ich bin wirklich nicht traurig. Ich danke euch, dass ich ein Teil der Gruppe sein durfte. Es war mir eine Ehre, mit euch die Zeit hier zu verbringen. Du hast die richtige Entscheidung getroffen", meinte die 28-Jährige, als sie als 45. Kandidatin vor die Haustür trat. Trotz dieser tapferen Ansprache vergoss Natalia am Ende aber doch noch das eine oder andere Tränchen.

Das waren die "Get the Fuck out of my House"-Bewohner von dem Reality-Sternchen allerdings auch nicht anders gewohnt. Natalia war während ihrer gesamten Zeit im TV-Haus nah am Wasser gebaut. Alleine in Folge zwei flossen bei ihr ganze drei Mal die Tränen.

