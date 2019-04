Ist der einzige Sohn der ehemaligen US-Botschafterin Caroline Kennedy etwa in Kendall Jenner (23) verknallt? Mit ihren tiefdunklen Augen und ihren langen Beinen dürfte die zweitjüngste Tochter von Caitlyn Jenner (69) schon so manchem Mann den Kopf verdreht haben. Nun scheint es aber, als hätte sie sogar einen jungen Herren mit berühmtem Namen verzaubert: Angeblich soll John Bouvier Kennedy Schlossberg, der Enkel von John F. Kennedy (✝46), ein Auge auf das Model geworfen haben – und Schwester Kim Kardashian (38) soll davon begeistert sein!

In seiner Cover-Story für die US-amerikanische Vogue schreibt Autor Jonathan Van Meter: "Einmal saß Kim in der Sitzecke vor ihrem Schlafzimmerbereich. Irgendjemand von der Crew erwähnte, dass der hübsche, junge John Bouvier Kennedy Schlossberg, der Sohn von Caroline, angeblich in ihre Halbschwester Kendall verknallt sein soll – und Kims Augen blitzten angesichts der Aussicht, die Dynastien mit einer Eheschließung zu vereinen." Der Autor erinnert zugleich an eine Geschichte, die Kim schon vor einiger Zeit erzählt hatte und zeigt, wie viel der Reality-Star von den Kennedys hält.

Es ging um Kims Besuch bei US-Präsident Donald Trump (72) im Mai 2018, bei dem es um die Begnadigung der verurteilten Alice Marie Johnson und die Reform der US-Gefängnisse gehen sollte. Die 38-Jährige offenbarte damals laut dem Magazin: "Ich habe Jacqueline Kennedy Onassis (✝64)' Uhr auf einer Auktion gekauft. Die habe ich getragen, als ich ins Weiße Haus gegangen bin. Das hat mir Kraft gegeben …"

Getty Images Kendall Jenner 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Caroline Kenndy, Edwin Schlossberg und ihr Sohn John im Mai 2015

Anzeige

Instagram / Realdonaldtrump Kim Kardashian und Donald Trump

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de