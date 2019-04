Kleiner Celebrity-Nachwuchs ganz groß! Mit Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) zieht Victoria Beckham (45) gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham (43) drei Söhne und eine Tochter groß. Regelmäßig teilen die stolze Designerin und der wohl nicht minder stolze Ex-Profi-Fußballer Bilder und Videos von sich und ihrem gemeinsamen Nachwuchs in den sozialen Netzwerken. Aktuell sticht dabei besonders Töchterchen Harper heraus: Die Siebenjährige schießt nämlich gerade ganz schön in die Höhe, wie ein Post von Victoria beweist.

Auf dem Bild steht Harper Rücken an Rücken mit Desperate Housewives-Star Eva Longoria (44). “Fast so groß wie Eva Longoria und stolz!”, schreibt Victoria in ihrer Instagram-Story. Laut Daily Mail sind die Beckham-Girls anlässlich Ostern gerade bei dem Hollywood-Star in Los Angeles zu Besuch. Die Aufnahme zeigt ganz deutlich, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis das Mädchen die Schauspielerin eingeholt hat: Lediglich einen Kopf größer ist Eva, die mit ihren 1,57 Meter allerdings ohnehin nicht besonders groß ist.

Im Juni 2018 wurde auch Eva zum ersten Mal Mama: Santiago Enrique Bastón hat nicht nur das Herz seiner berühmten Mama im Sturm erobert – Harper scheint ebenso hin und weg von dem kleinen Jungen zu sein, wie ein weiteres Bild von Vic zeigt. “Harper liebt ihn so sehr”, kommentiert die 45-Jährige den Schnappschuss.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Victoria Beckham auf der Fashion Week in London

Adriana M. Barraza/WENN.com Eva Longoria bei der Premiere von "Dog Days" in Century City, Kalifornien

Instagram / victoriabeckham Santiago Enrique Bastón und Harper Beckham

