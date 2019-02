Das Thema Beauty ist ein gefragter Markt – aber auch ein umstrittener! So gehen Menschen gegen Tierversuche in der Kosmetikbranche auf die Straße und immer weniger möchten sich gefährliche Chemie auf die Haut schmieren. In Zeiten von Nachhaltigkeit und Ethik geht es nicht mehr nur um gute Preise und große Auswahl, sondern eher um ein faires Produkt. Das weiß übrigens auch schon Victoria Beckhams (44) siebenjährige Tochter Harper (7): Dank Mama ist sie ein richtiger Beauty-Freak – aber einer mit Gewissen!

Vic verriet der britischen Glamour, dass Harper Kosmetik-Produkte liebe. "Sie spielt gerne mit Make-up herum. Es ist eine großartige Beschäftigung für Mutter und Tochter. Aber sie geht definitiv nicht mit Make-up aus dem Haus – das wäre etwas unangebracht", stellte die Designerin klar. Ihr Mädchen interessiere sich sehr dafür, was Vic selbst für ihren Körper und welches Shampoo sie benutze. "Ich bringe es ihr bei und sie ist sehr leidenschaftlich", erzählte Victoria, die neben Harper noch drei Söhne hat.

Diese Aufklärung finde die 44-Jährige sehr wichtig und sie freue sich über den Trend zur nachhaltigen Kosmetik. "Die jüngere Generation schert sich wirklich um die Umwelt, sie kümmern sich darum, was sie auf ihre Haut auftragen", erklärte sie strahlend. Vics neue Beauty-Linie, die im Herbst gelauncht wird, soll dem gerecht werden: Sie habe sich auf eine "persönliche Mission" begeben, um ihre Kosmetikprodukte fit für die Zukunft zu machen.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Victoria Beckham

Anzeige

Getty Images David und Harper Beckham bei der London Fashion Week 2019

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham bei dem People's Choice Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de