Das war wohl leider doch nicht die ganz große Liebe! Im vergangenen Jahr war sich Reality-TV-Darsteller Bastian Yotta (42) eigentlich noch sicher, in der brünetten Schönheit Maria seine absolute Traumfrau gefunden zu haben. Selbst Bastians Zeit im australischen Dschungelcamp konnten den Schmetterlingen im Bauch rein gar nichts anhaben. Umso überraschender kommt nun diese Nachricht: Bastian und Maria sind nicht länger zusammen!

Die Trennung gab der Mantra-Mann in einer Instagram-Story bekannt: "Heute haben Maria und ich beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. [...] Wir werden uns in keinster Weise zur Trennung äußern, also bitte respektiert unsere Entscheidung", wünschte sich der Fernsehstar von seiner Community. Außerdem kündigte der frischgebackene Single an, sich nun für unbestimmte Zeit eine Social Media-Auszeit zu nehmen. Das Beziehungsaus kommt kurz nach den letzten gemeinsamen Foto-Aufnahmen: Noch vor einem Monat hatte Bastian kaum genug von den Küssen seiner einstigen Liebsten bekommen können!

Das Paar hatte sich im Juli 2018 über das Netzwerk kennengelernt – und kurze Zeit darauf sogar schon Hochzeitspläne geschmiedet. Obwohl die beiden nun kein Paar sind, hat sich an Marias Instagram-Namen "Masha Yotta" übrigens noch nichts verändert. Auf ihrem Profil sind sogar noch Beiträge mit ihrem Verflossenen zu sehen.

Snapchat / yotta-life Bastian Yotta und Mascha

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Freundin Maria

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Freundin Maria

