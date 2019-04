Einmal im Jahr werden sie gekürt: Die 100 einflussreichsten Menschen auf der ganzen Welt! Auch dieses Jahr sind auf der Liste wieder zahlreiche Politiker und Würdenträger vertreten, deren Tun für uns und unsere Welt große Bedeutung hat. Doch es sind auch einige prominente Namen aus der Welt der Stars und Sternchen darunter, über die sich ihre Fans sehr freuen dürften.

Jedes Jahr entscheidet das US-amerikanische Time Magazine, welche Menschen es in die Top 100 der einflussreichsten Leute geschafft haben. Bei den Künstlern ganz vorne mit dabei ist Hollywood-Schönheit Nicole Kidman (51), die unter anderem wegen ihrer großartigen Verkörperung einer in ihrer Ehe misshandelten Frau in der Mini-Serie Big Little Lies gewählt wurde. In der Rubrik "Leaders" findet sich das royale Ehepaar Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), das sich kontinuierlich für die Verbesserung unserer Welt einsetzt – früher jeder einzeln, nun Seite an Seite. Als echte Ikonen wiederum werden Jennifer Lopez (49) und Rihanna (31) gehandelt, die mit ihrer Musik die Welt verändern.

Auch Taylor Swift (29), Tiger Woods (43) und Dwayne "The Rock" Johnson (46) sind mit von der Partie. Über sie alle erschien ein Foto mit einem Gastbeitrag eines Vertrauten. So konnte TayTay sich über einen Beitrag des kanadischen Popsängers Shawn Mendes (20) freuen, während Hugh Jackman (50) von Schauspielerin Anne Hathaway (36) gelobt wurde.

