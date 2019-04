Schmerzlicher Bühnenabgang für Action Bronson (35)! Der New Yorker Rapper musste einen gemeinsamen Konzertauftritt mit seinem Kollegen Meyhem Lauren in der kanadischen Hauptstadt Ottawa vorzeitig abbrechen. Der Ausfall kam für das Publikum völlig unerwartet: AB war während der Show von einem Strobo-Light in unmittelbarer Bühnen-Nähe derart geblendet worden, dass er Sterne sah und zeitweise die Orientierung verlor. Zur Sicherheit begab sich der Musiker in ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich laut TMZ am 15. April bei einem Gig im Algonquin Commons Theatre. Action Bronson habe sich plötzlich die Hände vors Gesicht gerissen, sei rückwärts getaumelt und verließ anscheinend kurze Zeit später sichtlich durcheinander die Bühne. Meyhem setzte das Konzert dessen ungeachtet fort. AB habe zwar noch versucht, seinen Auftritt zu vollenden, musste nach Angaben eines Konzertbesuchers aber nach einem weiteren Song die Bühne erneut verlassen und kehrte auch nicht zurück. Bei Twitter postete er später, er sei "geblendet und desorientiert" gewesen. Inzwischen gehe es ihm aber besser.

In seinem Post bestätigt der 35-Jährige auch, dass den Unfall ein Blitzlicht, ein Strobe-Light, verursacht hatte. "Diese Dinger sollten nie wieder in meiner Nähe sein, es war wirklich schlimm. Bleibt vorsichtig." Der nächste Auftritt ist für heute auf dem National Cannabis Festival im RFK Stadium in Washington geplant. Nach jetzigem Stand findet er statt, wahrscheinlich mit einer deutlich moderateren Lichttechnik.

