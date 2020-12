Action Bronson (37) hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt! Der ehemalige Koch wurde 2016 mit seiner TV-Show "Fuck, That's Delicious" bekannt. Seit einigen Jahren feiert er auch als Rapper Erfolge – unter anderem arbeitete er bereits mit ASAP Rocky (32) und Fat Joe (50) zusammen. Jetzt macht Ariyan Arslani, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, aber nicht mit neuer Musik von sich reden, sondern aufgrund seiner Fitness: Der Vater eines Sohnes hat in den vergangenen Monaten fast 60 Kilo abgenommen!

Das gab der "The Symbol"-Interpret im Interview mit Men's Health preis. Zu seiner "schwersten" Zeit brachte er rund 181,4 Kilo auf die Waage. Seit März habe Action Bronson nun 57 Kilo abgenommen. "Die Reise begann vor langer Zeit. Ich wurde bereits als Moppel geboren. Ich war ein schweres Kind. Diese Transformation war längst überfällig", erklärte er in dem Gespräch. Denn er habe immer zu viel gegessen. Irgendwann bekam der New Yorker dafür die Quittung: Prädiabetes, Ekzeme, Asthma – mit diversen Folgen einer ungesunden, fettreichen Ernährung habe er zu kämpfen gehabt.

Damit die Kilos purzeln, musste der 37-Jährige seinen Lifestyle komplett ändern: Sein Morgen beginne bereits um vier Uhr mit einem Proteinshake, erzählte er. Und auch den Rest des Tages ernähre er sich überwiegend von Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten. Abends verzichte der Bartträger auf Letzteres jedoch. Neben einer ausgewogenen Ernährung steht auch Sport bei Action Bronson täglich auf dem Programm: entweder ein 45-minütiges Boxtraining oder ein HIIT-Workout.

Getty Images Rapper Action Bronson, 2018

Getty Images Action Bronson, Oktober 2019

Instagram / bambambaklava Action Bronson, Rapper

