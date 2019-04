Die Boy-Band MustB trauert um ihren Manager! Die koreanische K-Pop-Gruppe gilt als ein aufsteigender Stern am Musikhimmel. Die acht Jungs gaben erst Anfang dieses Jahres ihr Debüt und veröffentlichten bisher drei Singles. Zuletzt hatten die Teenies verschiedene Auftritte in ihrer Heimat Korea. Nach ihrem Gig in Daegu wurde die Gruppe nun in einen schweren Autounfall verwickelt – den ihr Manager Son nicht überlebte.

Als das Team von MustB am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Heimreise antrat, kam ihr Van von der Straße ab, was schließlich zu einem folgenschweren Crash führte. Wie verschiedene koreanische Medien berichten, befanden sich insgesamt sechs Personen in dem Wagen, vier Bandmitglieder, ein Mitarbeiter und ihr Manager, der am Steuer saß. Während die anderen Insassen mit minder schweren Verletzungen davon kamen, soll der 36-Jährige nach dem Unfall in Lebensgefahr geschwebt haben. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Bisher ist nicht klar, weshalb das Fahrzeug von der Straße abkam und ob andere Verkehrsteilnehmer involviert waren. Die Polizei soll die Ermittlungen bereits aufgenommen zu haben. Die Band selbst äußerte sich noch nicht zu dem tragischen Verlust.

Instagram / mustb.official MustB, koreanische Boy-Band

Instagram / mustb.official MustB bei einem Musikvideo-Dreh

Instagram / mustb.official Must, K-Pop-Band



