Ist die Liebe auf Distanz für Dennis Diekmeier (29) und seine Frau eine große Belastung? Seit neun Jahren sind der Profi-Fußballer und seine Dana nun schon ein Paar – seit acht Jahren sind sie miteinander verheiratet. Ihre vier gemeinsamen Kinder machen das Familienglück perfekt. Doch durch Dennis' Wechsel vom Hamburger SV zum SV Sandhausen trennen die beiden mittlerweile rund 600 Kilometer. Im Promiflash-Interview verrieten die zwei, wie sie ihre Fern-Ehe meistern.

"Es ist natürlich nicht einfach. Aber ich probiere mindestens einmal die Woche, hier hoch zu fahren", erklärte der Kicker im Promiflash-Gespräch bei der Musical-Premiere von "Cirque du Soleil Paramour". Um trotz der Entfernung regelmäßig Kontakt zu seiner Frau zu haben, sprechen Dana und Dennis per Facetime fast täglich miteinander – natürlich zusammen mit dem Nachwuchs. Ein Dauerzustand soll das aber nicht werden, wie die vierfache Mutter klarstellte: "Es ist ja auch absehbar, dass wir hinterher ziehen." Dana und die Kids werden also offenbar bald in Baden-Württemberg ihre Zelte aufschlagen.

Konkrete Pläne für einen Umzug gibt es noch nicht. Vorerst ist also weiterhin Pendeln angesagt. Klar, dass da eine Date-Night ohne Nachwuchs umso wertvoller für Dana und ihren Mann ist. "Es ist natürlich schön, mal alleine zu sein, mal ohne die Kinder, mal in Ruhe zu reden und sich einfach mal schick zu machen", gab die Hamburgerin preis.

Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern

Instagram / diekmeier2 Dana und Dennis Diekmeier, März 2019

Becher/WENN.com Dana und Dennis Diekmeier auf einem Event, November 2018

