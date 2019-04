Was für schöne Nachrichten von Selita Ebanks (36)! Das Topmodel könnte beruflich kaum erfolgreicher sein. Sie lief schon mehrfach für Victoria's Secret über den Laufsteg und zierte unter anderem das Magazin-Cover von Sports Illustrated. Nach einigen Fehlschlägen in Sachen Liebe macht die Catwalk-Beauty jetzt mit besonders positiven News aus ihrem Privatleben Schlagzeilen: Selita und ihr Freund Brian Amlani haben sich verlobt!

Auf Instagram teilte die 36-Jährige ein schönes Pärchenfoto mit ihren Followern. Darauf stehen sie und Brian vor einer traumhaften Küstenlandschaft und Selita bekommt von ihrem frischgebackenen Verlobten einen liebevollen Kuss aufs Haar gedrückt. Dazu schrieb die Beauty: "Bevor ich dich traf, wusste ich nicht, was Liebe ist. Aber Engel stehen für die Liebe und du wurdest vom Himmel gesandt." Diesen romantischen Text versah sie mit den Hashtags "Bald Ehefrau" und "Er hat einen Ring drangesteckt". Damit ist die Sache also klar: Die beiden haben sich verlobt. Auch Brian postete das Couple-Pic auf seinem Insta-Kanal. "Ich werde dich für immer lieben, Selita! Danke, dass du mich so liebst, wie du es tust", postete er.

Wie lange die beiden Turteltauben bereits ein Paar sind, ist nicht genau bekannt. Bevor Selita in Brian ihre große Liebe fand, musste sie schon einige Enttäuschungen ertragen. So war sie 2007 beispielsweise mit dem Schauspieler Nick Cannon (38) verlobt, doch ihre Beziehung hielt nicht lange.

Getty Images Selita Ebanks in Beverly Hills, 2017

Getty Images Selita Ebanks am Times Square in New York

Getty Images Selita Ebanks bei Childhelp Hollywood Heroes

