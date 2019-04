Am Sonntag schockte die Meldung von zwei Toten die kalifornische Stadt Newport Beach. Der ehemalige Profi-Hockey-Spieler Darren Partch und seine Bekannte Wendi Miller waren erschossen in der Eigentumswohnung des 38-Jährigen aufgefunden worden. Beide galten bereits seit Freitag als vermisst – seit dem Tag, an dem sie sich in einer Bar kennengelernt haben sollen. Jetzt veröffentlicht die Polizei neue Informationen zu den Ermittlungen.

Da es keine Hinweise für gewaltsames Eindringen in die Wohnung gab, wurde anfangs spekuliert, dass es sich um Suizid handle. Doch laut People stellten die Behörden jetzt klar: "In diesem Fall handelt es sich um einen Doppelmord." Die Polizei gehe dennoch nicht davon aus, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet sei und hoffe, schon bald einen Tatverdächtigen festnehmen zu können. "Unsere Detektive arbeiten Tag und Nacht unermüdlich, um diese Untersuchung abschließen zu können", schildert eine Polizeisprecherin.

Wendis Sohn Luke Carpenter äußerte sich in den sozialen Medien zum gewaltsamen Tod seiner Mutter: "Sie wurde erschossen und uns wurde gesagt, dass sie nicht gelitten hat." Luke war es, der Wendi vergangenen Freitag als vermisst gemeldet hatte.

Facebook / Wendi Miller Wendi Miller

Facebook / Luke Carpenter Wendi Miller

Facebook / Luke Carpenter Luke Carpenter und Wendi Miller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de