Die Billboard Latin Music Awards waren dieses Jahr ein stylisches Schaulaufen der Stars! Am Donnerstagabend fand die Preisverleihung für lateinamerikanische Musik in Las Vegas statt. Während 2018 noch Jennifer Lopez (49) mit einem super-heißen Auftritt eingeheizt hatte, bewiesen nun besonders die Newcomer ihr Stil-Gespür – allen voran Nickelodeon-Star Isabela Moner (17): Die "100 Dinge bis zur Highschool"-Darstellerin verzauberte in einem sexy Glitzerfummel!

In einem Zweiteiler aus Fransen, Bling bling und Cut-out-Elementen strahlte die 17-Jährige auf dem roten Teppich, doch mit ihrem aufreizenden Outfit war die Halb-Peruanerin nicht alleine. Auch Musiker-Kollegin Becky G (22) und deren Nachnamens-Vetterin Karol G zeigten nackte Haut. Trotz ihrer Garderobe war die Ausbeute des Abends für Karol eher mau: Die "Secreto"-Interpretin war zwar in drei Kategorien nominiert gewesen – einen Award konnte sie jedoch nicht abräumen.

Nicht nur die weiblichen Gäste konnten sich auf dem Red Carpet sehen lassen – auch die Herren der Schöpfung hatten sich ordentlich in Schale geschmissen: "Despacito"-Star Luis Fonsi (41) erschien in einer Kombi aus schwarz-gemustertem Sacko, Krawatte und Hose, Sean Paul (46) hingegen setzte auf eine grell-goldene Jacke mit Blumen-Muster. Wie gefallen euch die Looks der Stars? Stimmt in der Umfrage ab – und seht weitere Bilder unter dem Artikel.

Getty Images Isabela Moner bei den Billboard Latin Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Becky G bei den Billboard Latin Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Karol G bei den Billboard Latin Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Luis Fonsi bei den Billboard Latin Music Awards

Getty Images Sean Paul bei den Billboard Latin Music Awards in Las Vegas

Wie gefallen euch die Looks der Billboard Latin Music Awards? Mega! Viel zu grell. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de