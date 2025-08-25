Nach 20 Jahren als Band: Revolverheld legt eine Pause ein

Revolverheld verabschieden sich nach 20 Jahren gemeinsamer Karriere in eine unbestimmte Pause. Ihr letztes großes Konzert wird im Dezember 2025 in Köln stattfinden, danach gibt es nur noch ein kleines Wohnzimmerkonzert, das unter den Käufern ihrer Jubiläumsbox verlost wird. "Wir wissen nicht, was eine Pause mit uns macht", sagte Gitarrist Kris Hünecke am Rande der Die Giovanni Zarrella Show in Dortmund. Frontmann Johannes Strate (45) und die anderen Bandmitglieder sehen die Auszeit als Chance, nach zwei Jahrzehnten Erfolg und Trubel einmal durchzuatmen und Abstand zu gewinnen.

Die Karriere der Band war geprägt von zahlreichen Höhepunkten. Revolverheld spielten auf renommierten Festivals wie Rock am Ring und Rock im Park und standen unter anderem mit Guns N' Roses auf der Bühne, einem unvergesslichen Erlebnis für die Musiker. Kris erinnert sich: "Nils hat sich die Gitarre von Slash unterschreiben lassen, seinem großen Idol." Großartige Momente erlebten sie auch bei TV-Auftritten, etwa mit Stefan Raab (58), und durch den Gewinn des Bundesvision Song Contests. 2023 erfüllten sie sich mit einem eigenständigen Rockalbum auf ihrem eigenen Label einen absoluten Traum. Fans können die Höhepunkte der letzten 20 Jahre noch einmal mit einem Jubiläums-Album samt Booklet nacherleben.

Trotz des bisherigen Erfolgs gab es auch Herausforderungen. Kris berichtete von frühen Spannungen innerhalb der Band, wie einem hitzigen Streit mit Johannes auf einem Parkplatz in Kaiserslautern. Doch sie lernten, dass sie nur als Einheit mit Freiräumen für persönliche Entfaltung funktionieren können. Kris schätzt dabei die individuellen Beiträge seiner Kollegen: Johannes sei der entscheidungsfreudige Kopf, Nils der Zahlenmensch und Jakob habe ein Talent für visuelle Kreativität. Während die Pause für die Band ein Sprung ins Ungewisse ist, bleiben die Musiker positiv und planen, mit eigenen Projekten sichtbar zu bleiben. Ob Revolverheld jedoch eines Tages zurückkehren wird, bleibt ungewiss.

Getty Images Revolverheld, Dezember 2024

Getty Images Revolverheld, November 2024

Getty Images Revolverheld, Februar 2018