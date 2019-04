Seit knapp drei Wochen sind die Fans wieder im absoluten Game of Thrones-Fieber! Aktuell flimmert nämlich die achte und letzte Staffel des Fantasy-Epos über die Bildschirme. Natürlich wird im Netz bereits heftig spekuliert, wer am Ende den Eisernen Thron in Westeros für sich beanspruchen wird. Doch bevor es um die Macht über die Sieben Königslande geht, muss erst einmal der gefürchtete Nachtkönig besiegt werden. Der steht auch im Mittelpunkt einer neuen Fan-Theorie – und an dieser könnte durchaus etwas dran sein!

Achtung, Spoiler!

Am Ende der zweiten Folge sieht man die Armee des Nachtkönigs auf Winterfell zumarschieren, wo sich Jon Schnee, Daenerys Targaryen und Co. schon zur Schlacht versammelt haben. Einen sieht man allerdings nicht: den Nachtkönig. Tatsächlich ist der Anführer der Weißen Wanderer in der achten Staffel bisher noch gar nicht aufgetaucht. Genau darauf fußt eine neue Theorie auf Reddit: Der Nachtkönig soll gar nicht vorhaben, Winterfell einzunehmen. Seine Armee schickt er nur zur Ablenkung dorthin. In der Zwischenzeit will er auf seinem Eis-Drachen heimlich nach Königsmund fliegen und dort den Eisernen Thron einnehmen.

Diese Hypothese würde zumindest erklären, warum der Nachtkönig bis jetzt nicht zu sehen war. Außerdem ist die Armee der Weißen Wanderer locker groß genug, um sich zwischen Winterfell und Königsmund aufzuteilen. Ein Angriff auf die Hauptstadt von Westeros wäre sicherlich ein kluger Schachzug des Nachtkönigs: Immerhin ist Königin Cersei in Königsmund – im Gegensatz zu ihren Feinden in Winterfell – nicht auf einen direkten Angriff der Untoten-Armee vorbereitet.

