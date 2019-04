Was ist nur los bei Herzogin Meghan (37)? Seit einigen Tagen ist es verdächtig still um die schwangere Frau von Prinz Harry (34) geworden. Kein Wunder, schließlich steht doch die Geburt ihres ersten Kindes unmittelbar bevor. Manch einer hatte schon vermutet, dass Baby Sussex längst auf der Welt sei. Doch was ist tatsächlich über die Entbindung bekannt? Ein Royal-Experte klärt jetzt die wichtigsten Fragen rund um das königliche Großereignis.

Chris Ship, Kenner des britischen Königshauses, machte gegenüber dem Fernsehsender ITV deutlich, dass seiner Ansicht nach der Spross von Harry und Meghan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geboren sei. Lange dauern werde es aber nicht mehr. "Wie wir wissen, haben Harry und Meghan sich dafür entschieden, sehr viel von der Schwangerschaft privat zu halten. Man weiß nicht, ob sie das Kind zu Hause bekommt", sagte Chris und fügte hinzu: "Alle denken, dass sie es versuchen wird, aber das weiß man nicht mit Sicherheit." Demnach werde der Nachkomme des Herzogpaars offenbar nicht – wie bei den britischen Royals sonst üblich – im Lido-Wing des St. Mary Hospitals das Licht der Welt erblicken. Chris regte an, Verständnis für die werdenden Eltern aufzubringen und geduldig zu sein.

Er vermute, dass alles sehr geordnet und kontrolliert ablaufen werde – dies gelte vor allem auch für die Informationen, die über die Entbindung an die Öffentlichkeit gelangen. "Man wird es uns sagen, wenn die Geburt gut verlaufen ist und man wird es uns mitteilen, ob sie einen Jungen oder Mädchen bekommen hat. Ein paar Tage später wird es dann die ersten Bilder geben", prognostizierte Chris weiter. Alles andere sei momentan ungewiss.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

John Rainford / WENN Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März

