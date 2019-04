Tauscht Christoph Oberheide den Rhein etwa gegen die Spree ein? Der TV-Darsteller steht seit sechs Jahren für Köln 50667 vor der Kamera und ist damit ein absolutes Urgestein. Jetzt wagt sich Christoph in seiner Rolle als Jan Bremer auf neues Terrain, gibt sich als Serien-Buddy Alex Kowalski (Ingo Kantorek) aus und trifft in Berlin prompt auf Joe (Lutz Schweigel) und Alina (Saskia Beecks). Bedeutet das also, Christoph steigt bei 'Köln 50667' aus und startet dafür bei Berlin - Tag & Nacht durch?

Die Arbeit mit seinen Schauspielkollegen scheint ihm jedenfalls schon mal Spaß gemacht zu haben: "Lutz und Saskia sind sehr professionell, genauso wie das Team dahinter. Alles lief absolut reibungslos, fast als ob wir schon immer zusammengearbeitet hätten", schwärmte Christoph im RTL II-Interview von den Dreharbeiten. Sieht der 30-Jährige also dort seine Zukunft? "Eine Zeit lang könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, ich schätze BTN sehr und es wäre toll, die anderen BTN-Darsteller auch mal näher kennenzulernen", erklärte Christoph.

Ganz könne er der Dom-Metropole jedoch nicht den Rücken kehren: "Aber für immer würde ich, Köln, meine Heimatstadt nicht verlassen wollen und auch 'Köln 50667' würde ich dauerhaft nicht aufgeben", konnte Christoph die treuen Fans der Sendung beruhigen.

Jan aus "Köln 50667" trifft in Berlin auf Joe aus "Berlin - Tag & Nacht" "Köln 50667": immer werktags, um 18:05 Uhr bei RTL II "Berlin - Tag & Nacht": immer werktags, um 19:05 Uhr bei RTL II.

RTL II / Köln 50667 Christoph Oberheide alias Jan Bremer von "Köln 50667"

RTL II / Köln 50667 Alina (Saskia Beecks) und Jan (Christoph Oberheide) im LA14 in Berlin, Szene aus "Köln 50667"

Instagram / christophoberheide Kult-Darsteller von "Köln 50667"

