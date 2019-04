Royal-Fans weltweit sitzen auf heißen Kohlen – alle fragen sich: Wann werden Herzogin Meghan (37) und ihr Mann Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern oder ist ihr Baby sogar schon auf der Welt? Am Freitag deuteten zahlreiche Hinweise darauf hin, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht, seitdem herrscht allerdings absolute Funkstille. Die Fans tappen also weiterhin im Dunklen – doch selbst die Familie hat offenbar keinen Plan, was zur Zeit Sache ist.

Zumindest Harrys Bruder William (36) scheint ebenfalls nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Der Prinz reist momentan durch Neuseeland – dort wurde er bei einem öffentlichen Termin gefragt, wann sich Baby Sussex denn nun endlich auf den Weg macht. "Ich habe mein Handy nicht dabei, ich habe keine Ahnung. Bei dem Tempo werdet ihr es wahrscheinlich vor mir wissen", zitiert das Magazin Hello den Royal. Ist diese Reaktion nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver? Eigentlich kaum vorstellbar, dass William als Onkel nicht up to date gehalten wird...

Schon am Freitag sah es danach aus, als ob der große Tag endlich gekommen ist. Immerhin wurde nicht nur ein Krankenwagen vor dem Anwesen von Meghan und Harry gesichtet, auch ein Royal-Experte plauderte den eigentlich so streng geheimen errechneten Geburtstermin aus: den 26. April 2019.

Getty Images Prinz William bei seiner Reise durch Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019

