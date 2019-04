Sie sind das Traumpaar des Raps: Solokünstlerin Cardi B (26) und Kiari Kendrell Cephus, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Offset (27), der gemeinsam mit seiner Band Migos auftritt. Seit neun Monaten sind die beiden Musiker Eltern der kleinen Kulture und trotz einiger Fremdgeh-Dramen eine kleine, glückliche Familie. Nichtsdestotrotz jettet die 26-Jährige weiterhin um die Welt, ihr Baby ist immer dabei. Auf einem aktuellen Foto zeigt sich Cardi mit ihrer Kleinen kuschelnd im Flugzeug – und dabei geht es ziemlich dekadent zu!

Für ihre Reisen zu Konzerten und anderen Terminen gönnt sich Cardi gerne mal einen Privatjet. Leisten kann sich das die Chartstürmerin allemal, da ihr unglaublicher Erfolg weiter anhält. Doch Luxus macht zu zweit scheinbar einfach mehr Spaß und Cardi nahm ihre kleine Tochter mit in den Flieger. Auf einem Bild, das die Rapperin auf Instagram postete, kuschelten die beiden über den Wolken in einem riesigen Bett. Doch einer fehlte offensichtlich in dieser gemütlichen Runde: "Wir vermissen Papa Bär", schrieb Cardi zu dem Post. "Wir hatten so ein großartiges Wochenende. Es gibt nichts Wertvolleres als Zeit mit der Familie."

Das hat Cardi offensichtlich nicht immer so gesehen. Sie und Offset führten in den vergangenen Jahren eine turbulente On-Off-Beziehung, weil der Rapper sie mehrfach betrogen hatte. Seit Anfang des Jahres sind die frischgebackenen Eltern jedoch wieder ein Paar.

Instagram / iamcardib Offset mit Cardi B und Töchterchen Kulture, Ostern 2019

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture

Getty Images Offset und Cardi B, Los Angeles 2018

