Gute Nachrichten für alle Fans von Prince (✝57)! Wenige Wochen vor seinem Tod hatte der Sänger höchstpersönlich verlauten lassen, dass er seine Memoiren veröffentlichen wolle. Als er dann im April 2016 im Alter von nur 57 Jahren leblos in seinem Haus in Minneapolis gefunden wurde, war lange unklar, wie es mit dem unfertigen Buchprojekt weitergehen würde. Nun hat der zuständige Verlag angekündigt, die Memoiren im Oktober unter dem Titel "The Beautiful Ones" zu veröffentlichen.

Vor drei Jahren hatte Prince verkündet, in dem Buch ganz von vorne, mit seiner "ersten Erinnerung" anfangen zu wollen. In diesem Sinne geht es in "The Beautiful Ones" laut Variety nicht nur um den Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Musik-Acts aller Zeiten, sondern auch um die Kindheit von Prince Roger Nelson. Es werden obendrein Fotos aus seiner persönlichen Sammlung abgebildet sein. Auch Auszüge aus seinen privaten Skizzenbüchern sowie von ihm geschriebene Texte sollen von der außergewöhnlichen Kreativität der Pop-Legende zeugen. Das Highlight: ein handschriftliches Manuskript für seinen Hit "Purple Rain" aus dem Jahr 1984.

Wie der Verlag Penguin Random House gegenüber Associated Press bestätigte, wird das knapp 300 Seiten starke Buch am 29. Oktober erscheinen, allerdings zunächst nur auf Englisch. Ob und wann eine deutsche Fassung auf den Markt kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

Kevin Winter/Getty Images for NCLR Prince 2007 bei den NCLR ALMA-Awards in Pasadena

Pascal Le Segretain/Getty Images Sänger Price bei der Fashion Week in Paris 2010

Getty Images/BERTRAND GUAY Prince bei einem Konzert 2009

