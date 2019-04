Sarah Lombardi (26) spricht endlich Klartext! Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden: Die Sängerin wird neben Florian Silbereisen (37) auf dem Traumschiff in See stechen. Sofort begann allerdings auch die Gerüchteküche zu brodeln. Läuft etwa was zwischen der Ex-DSDS-Kandidatin und dem Schlagerstar? Sarah selbst nahm diesen Spekulationen jetzt den Wind aus den Segeln und stellte klar: Flori und sie sind nur Kollegen!

Ein Insider hatte laut RTL behauptet, dass am Das Traumschiff-Set ordentlich die Funken zwischen Sarah und dem Ex-Freund von Helene Fischer (34) fliegen würden. Die Musikerin zeigte sich im Interview mit dem Sender allerdings wenig überrascht von diesen Gerüchten: "Das war das Erste, was Florian und ich uns gesagt haben, dass es hundertprozentig in den Schlagzeilen stattfinden wird, aber ist natürlich Blödsinn." Chancen auf eine Beziehung? Für Sarah offenbar ausgeschlossen. Laut der Show-Quelle soll die 26-Jährige allerdings genau Florians Typ sein.

Im dem Interview schwärmte Sarah ebenfalls von dem Musiker: "Er ist ein total lieber Mensch. Ich war auch in seiner Show mit dabei und der ist total lieb. Bodenständig, nett – was anderes kann ich nicht sagen." Allerdings ist die Influencerin selbst in festen Händen: Im Juni vergangenen Jahres machte sie die Beziehung zu ihrem Freund Roberto öffentlich.

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

Frederic Kern / Future Image Sarah Lombardi im März 2019 in Leipzig

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

