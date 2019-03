Mit diesem Foto zerschlagen Sarah Lombardi (26) und ihr Roberto jetzt endgültig die Gerüchte! Da es in den vergangenen Wochen verdächtig ruhig um die Beziehung der DSDS-Finalistin geworden war, vermuteten viele Fans ein Liebes-Aus zwischen Sarah und ihrem neuen Freund. Mittlerweile ist jedoch klar, dass die Turteltauben weiterhin glücklich miteinander auf Wolke sieben schweben – derzeit befinden sie sich sogar gemeinsam im Urlaub auf Mauritius. Von dort aus posteten Sarah und Roberto nun endlich mal wieder ein Couple-Pic!

Via Instagram-Story versorgte die 26-Jährige ihre Fans mit hübschen Urlaubsbildern – darunter auch ein seltener Schnappschuss mit ihrem Liebsten: Sarah und Roberto posieren auf der Momentaufnahme eng aneinander gekuschelt am Strand und blicken entspannt in die Ferne. Auch die Herz-Emojis, mit denen die hübsche Brünette die Aufnahme zusätzlich versah, lassen keinen Zweifel offen: Die beiden sind nicht getrennt, sondern extrem happy miteinander!

Sarahs Sohnemann Alessio (3) durfte ebenfalls mit nach Mauritius. Roberto scheint mittlerweile ein fester Bestandteil im Leben des Dreijährigen zu sein: Erst kürzlich hatten die drei auch gemeinsam das Berliner Legoland besucht. Würdet ihr gerne noch mehr Pärchenfotos von Sarah und Roberto sehen? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Musikerin Sarah Lombardi, März 2019

Anzeige

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi auf Mauritius, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de