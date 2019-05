Schreckliche Neuigkeiten aus der spanischen Fußballwelt: Der ehemalige Nationaltorwart Iker Casillas (37) liegt im Krankenhaus! Über 16 Jahre lang hatte der in einem Vorort von Madrid geborene Sportler im Tor der spanischen Elf gestanden und gilt wegen seiner hervorragenden Leistungen als einer der besten Torhüter der Geschichte. Nun sind seine Fans aber in großer Sorge um den 37-Jährigen: Iker erlitt am Mittwoch beim Training einen Herzinfarkt und musste sogar notoperiert werden!

Wie der portugiesische Verein FC Porto auf seiner Webseite bestätigte, erlitt der fünfmalige Welttorhüter am Mittwochmorgen einen akuten Herzanfall während einer Trainingseinheit. Die Spielvorbereitung sei daraufhin umgehend unterbrochen und der Keeper schnellstmöglich in das Hospital CUF Porto eingeliefert worden. "Casillas geht es gut, er ist stabil und sein Herzproblem ist gelöst!", heißt es weiter in dem Statement.

Wie der portugiesische Fernsehsender TVI zudem berichtet, sei Iker in einer Notoperation ein Stent platziert worden, um eine erneute Verengung der Venen zu verhindern. Der Fußballer selbst und auch seine Frau Sara Carbonero (35) äußerten sich bisher noch nicht – auf den Social Media-Accounts des zweifachen Papas finden sich aber bereits zahlreiche Genesungswünsche seiner Fans.

Clive Rose/Getty Images Iker Casillas bei der WM-Eröffnung

Getty Images Iker Casillas bei einem Spiel von FC Porto

Getty Images Sara Carbonero und Iker Casillas im Oktober 2017

