Coming-out nur mieser Scherz: Iker Casillas wurde gehackt!

Große Verwirrung um Iker Casillas (41)! Ein Tweet des ehemaligen Fußballprofis hatte am Sonntagnachmittag für Schlagzeilen gesorgt und seine Fangemeinde gespalten: In einem kurzen Statement erklärte der Spanier auf der Plattform, schwul zu sein. Viele Bewunderer teilten anschließend Worte der Unterstützung mit dem Kicker, andere wiederum vermuteten einen Fake. Und tatsächlich: Iker meldete sich jetzt erneut zu Wort und erklärte, er sei gehackt worden!

In einem neuen Beitrag auf Twitter schrieb der Torwart gut zwei Stunden nach seinem bereits gelöschten Tweet: "Das Konto wurde gehackt. Zum Glück ist alles in Ordnung!" Der Vater von zwei Kindern entschuldigte sich zudem bei all seinen Bewunderern –und insbesondere bei der LGBTQ-Gemeinschaft.

Nach der Veröffentlichung des Posts hatte es auch böse Zungen gegeben, die behaupteten, Iker selbst habe sich einen Spaß erlaubt. Der Grund: Dem früheren Nationalspieler wurden zuletzt immer wieder Romanzen mit verschiedenen Frauen angedichtet – laut den Kritikern habe er diese Gerüchte beenden wollen.

Iker Casillas, Fußballer

Iker Casillas mit seinen Söhnen

Iker Casillas, ehemaliger spanischer Fußballprofi

