Iker Casillas distanziert sich von Gerüchten um Ex-Pornostar

Der spanische Ex-Torwart Iker Casillas (43) sieht sich derzeit gezwungen, öffentlich Klarheit über sein Privatleben zu schaffen. Vergangene Woche wurde der 43-Jährige mehrmals mit dem OnlyFans-Model und ehemaligen Pornostar Claudia Bavel gesehen, was in den Medien prompt für Spekulationen über eine Liebesbeziehung sorgte. In einem TV-Interview behauptete die 28-Jährige sogar, dass die Beziehung bereits wieder beendet sei und plauderte Details aus, die der Ex-Fußballer nun eindeutig als Lügen zurückweist. In einem Statement auf X macht er deutlich, dass er gegen diese Eingriffe in seine Privatsphäre mit rechtlichen Schritten vorgehen werde.

Mit dem Statement auf der Plattform zieht Iker eine klare Grenze. "Ich habe immer um Respekt gebeten und mich von Klatsch, Gerüchten und Spekulationen ferngehalten", schreibt er. Zudem kritisiert der ehemalige Torhüter, dass in der Sendung, in der Claudia interviewt wurde, geschmacklose Inhalte und Audionachrichten eingebunden wurden, wodurch "seine Ehre untergraben" worden sei. Der 43-Jährige möchte derartige Eingriffe in sein Leben nicht länger hinnehmen und kündigte an, künftig rigoros gegen solche Vorfälle vorzugehen.

Auslöser für Ikers emotionales Statement war Claudias Auftritt in der spanischen TV-Sendung "De Viernes" des Senders Telecinco. Zu Gast in der Show beschrieb das Model Iker als "besseren Fußballer als Liebhaber". Doch damit nicht genug. Claudia legte auch intime Chats und Sprachnachrichten offen. In einer Audionachricht hörte man den ehemaligen Weltmeister, wie er ein Foto der OnlyFans-Bekanntheit "als lecker" beschrieb. Auch zu ihrem jetzigen Beziehungsstatus gab die 28-Jährige detailreich Auskunft. Iker antworte ihr derzeit nicht mehr, dafür like er aber trotzdem fleißig ihre Social-Media-Fotos.

Getty Images Iker Casillas, ehemaliger spanischer Nationaltorwart

Getty Images Iker Casillas, Fußballer

