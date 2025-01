Ex-Fußballprofi Iker Casillas turtelt mit OnlyFans-Model

Torhüterlegende Iker Casillas (43) sorgt für neue Schlagzeilen abseits des Fußballfelds. Der Spanier wurde in Barcelona in Begleitung von Claudia Bavel gesichtet – OnlyFans-Model und ehemalige Pornodarstellerin. Wie 20 Minuten berichtet, wurden die beiden mehrfach dabei beobachtet, wie sie ein Hotel betraten und später wieder verließen. Zudem wurden sie in einem Vorort von Barcelona bei einer Weindegustation gesehen, der auch Ikers frühere Mitspieler Luís Figo und Michel Salgado beigewohnt haben sollen. Bereits seit Längerem kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Iker und Claudia – nun scheint sich das Paar entschlossen zu haben, ihre Liebe nicht länger geheimzuhalten.

Im vergangenen Jahr sorgte ein Treffen von Iker und Claudia in einem Restaurant in Lloret de Mar für Spekulationen, bei dem die beiden Medienberichten zufolge erstaunlich intim gewirkt hatten. Jetzt scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass der 43-Jährige und die 28-Jährige mehr als nur gute Bekannte sind. Für den Weltmeister von 2010 wäre es die erste öffentlich bekannte Beziehung nach der Scheidung von Sara Carbonero (40) im Jahr 2021. Mit Sara, einer renommierten spanischen Sportmoderatorin, war Iker viele Jahre verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Söhne.

Die Liebe von Iker und Sara schrieb damals Fußballgeschichte: Unvergessen bleibt ihr Kuss vor laufender Kamera, als der spanische Nationaltorhüter nach dem gewonnenen WM-Finale 2010 ins Mikrofon seiner damaligen Partnerin sprach und sie plötzlich küsste. Das Paar galt lange Zeit als Traumpaar in Spanien, bis es schließlich zur Trennung kam. Während sich Iker mittlerweile aus der aktiven Fußballwelt zurückgezogen hat, genießt er offenbar nun das Leben abseits des Rampenlichts – möglicherweise an der Seite einer neuen Begleiterin, deren berufliches Tun sich weit entfernt vom Stadionrummel abspielt.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C9X2rBzInwa/?hl=de&img_index=3 OnlyFans-Model Claudia Bavel im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sara Carbonero und Iker Casillas

Anzeige Anzeige