Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (29) sollen seit dem vergangenen Jahr ein Paar sein! Lange wurde nach einem ersten Knutsch-Pic am Londoner Flughafen spekuliert, ob die berühmten Schauspielerinnen nun miteinander liiert seien oder nicht. Mittlerweile zeigen sich die beiden immer mal wieder turtelnd und augenscheinlich verliebt in der Öffentlichkeit. Auch bei einem Event am Montagabend wurden die Beautys wieder zusammen gesichtet.

Die beiden waren bei einem Dinner im Rahmen des 14. Annual Tribeca Film Festivals in New York unterwegs, als sie von Fotografen abgelichtet wurden. Ashley trug zu dem Anlass ein dunkelblaues, langärmliges Kleid mit einer weißen Chanel-Tasche und blauen Sandaletten. Ihre Freundin Cara setzte hingegen auf ein komplett schwarzes Outfit. Sie kombinierte eine eng anliegende Lederhose mit einer Tweed-Jacke und High Heels.

Zu diesem Zeitpunkt war es nur wenige Stunden her, dass sich Cara im Netz gegen homophobe Hater zur Wehr gesetzt hatte. Ein Troll hatte auf Ashleys Fanpage erklärt, dass die Ex-Pretty Little Liars-Darstellerin nicht lesbisch sei und nur mal wieder einen ordentlichen Mann an ihrer Seite bräuchte. "Wenn du ein Problem mit der wahren Liebe hast, dann komm her und sag mir diesen Scheiß ins Gesicht", fuhr das Model den User auf Instagram an.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson, 2019 in New York City

MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne

Getty Images Cara Delevingne im März 2019

