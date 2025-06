Cara Delevingne feiert Pride Month mit ihrer Freundin Minke

Cara Delevingne (32) hat den Pride Month mit einem großen Auftritt in West Hollywood eingeläutet. Das Model nahm an der WeHo Pride Parade in Kalifornien teil und wurde dabei als "guardian icon" gefeiert. Gemeinsam mit ihrer Freundin, der Londoner Singer-Songwriterin Minke, alias Leah Mason, fuhr die Schauspielerin in einem roten Oldtimer-Cabrio die Route entlang und begeisterte die Zuschauer mit ihrer Energie. Auf Instagram bedankte sich Cara am darauffolgenden Tag mit den Worten: "Happy Pride! Danke vielmals, @wehopride, dass wir dabei sein durften." Unter den Gästen des Events befanden sich auch andere Stars wie Paris Hilton (44), die den Zuschauern mit einer Live-Performance ihres Hits "Stars Are Blind" einheizte.

Cara warf sich für den Tag in ein lässiges Outfit, bestehend aus einem cremefarbenen Tanktop, einem gehäkelten Westenüberwurf sowie schwarzen Shorts und passenden Schuhen. Neben Fotos, die sie liebevoll mit Minke zeigen, teilte sie auf Instagram auch Bilder mit Freunden wie Nava Mau, die bei der Veranstaltung als "trailblazer icon" ausgezeichnet wurde. Für Cara und Minke kommt das Ereignis kurz vor einem besonderen Datum: Am 5. Juni feiern sie ihren dritten Jahrestag.

Bereits in der Vergangenheit teilte Cara ihre romantischen Momente mit Minke bei besonderen Anlässen wie Weihnachten, das sie vergangenen Dezember in New York mit ihrer Familie verbrachten. In einem Interview aus dem Jahr 2024 erklärte sie: "Liebe umfasst für mich alles im Leben: das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Schwierige." Cara selbst betont immer wieder, wie wichtig ihr Liebe und Selbstakzeptanz sind.

Getty Images Nava Mau, Cara Delevingne, Pari Kim und Chris Kluwe bei den WeHo Pride Icons Awards 2025

Getty Images Cara Delevingne bei der WeHo Pride Parade 2025 in West Hollywood

