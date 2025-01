Cara Delevingnes Schwester Poppy wird zum ersten Mal Mama

Poppy Delevingne (38) hat ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten überrascht: Das britische Model erwartet zusammen mit ihrem Partner Archie Keswick sein erstes Kind. Die Schwangerschaft entdeckte Poppy während der London Fashion Week, als ihr bei einer Anprobe auffiel, dass ihre Kleidung enger saß als gewöhnlich. Ein Schwangerschaftstest bestätigte kurze Zeit später die Vermutung. Die Schwester von Cara Delevingne (32), die dieses Kapitel ihres Lebens im Interview mit Elle als "alles, was ich mir je gewünscht habe" beschreibt, hielt die frohe Botschaft zunächst privat, bevor sie Familie und Freunde nach vier Monaten einweihte.

Auch das Geschlecht ihres Kindes hat die Beauty bereits ausgeplaudert – obwohl das eigentlich nicht so geplant war. "Offensichtlich wäre ich mit beidem einverstanden gewesen, und als ich jünger war, dachte ich immer, wenn ich schwanger werde, werde ich es nicht erfahren wollen, aber sobald wir erfahren konnten, was es wird, haben wir es getan", gestand sie ebenfalls in dem Interview und ergänzte: "Ich bin so aufgeregt. Ich komme aus einer Mädchenschar, wir sind sehr mädchenlastig. Mädchen sind großartig." Sie und ihr Liebster dürfen sich also auf ein kleines Mädchen freuen.

Ihre Schwestern, Cara und Chloe Delevingne (39), reagierten laut Poppy begeistert auf die Mitteilung. Die drei Frauen verbrachten gemeinsame Zeit in New York, als die Laufstegschönheit ihnen die süßen Neuigkeiten verriet. Demnach stand ihr Babybauch im Mittelpunkt der gemeinsamen Zeit. "Es gab viel Streicheln und Reden mit dem Bauch", schwärmte Poppy gegenüber Elle. Poppy und Archie machten ihre Beziehung im Juli 2024 öffentlich. Vor seiner Beziehung mit Poppy datete Archie unter anderem Schauspielerin Sienna Miller (43), die einst sogar mit seiner jetzigen Partnerin in New York zusammenlebte.

Getty Images Poppy Delevingne im September 2024

Getty Images Cara Delevingne im November 2024

